BIST 1.391
DOLAR 8,88
EURO 10,29
ALTIN 502,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Karabük'te bulundu! 1800 yıllık yüzükteki detayı gören inanamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Karabük'te bulundu! 1800 yıllık yüzükteki detayı gören inanamadı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kentinde sürdürülen çalışmalarda kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait üzerinde mitolojiye göre Çobanların tanrısı ‘Pan’ karakteri işli yüzük bulundu.

Abone ol

Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında sürdürülüyor. Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Güney Nekropol’da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait demir yüzük bulundu.

Yüzüğün üzerindeki akik taşında mitolojiye göre Çobanları tanrısı olan ‘Pan’ karakterin işlendiği görüldü. Yüzükle birlikte bulunan diğer eserler Hadrianaupolis Antik Kenti içerisinde yer alan arkeoloji laboratuvarında incelemeye alındı.


"Demir yüzüğe bir taş yerleştirilmiş"
Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yüzükle ilgili olarak, "Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı alanlarımızdan bir tanesi de Güney Nekropol. Burada yaklaşık 3 yılda 180 tane kaya mezarı açtık. Bu mezarların içerisinden ilginç buluntular ortaya çıktı. Bu buluntulardan bir tanesi de demir yüzük. Demir yüzüğe bir taş yerleştirilmiş." ifadelerini kullandı.


"Fantastik bir karakter var"
Çelikbaş "Bu akik bir taş. İlginç olan nokta ise bu akik taşın üzerine gözle görmekte bile zorlanacağımız bir figür işlenmesi. Figürde 'Pan' dediğimiz fantastik bir karakter var. Burada keçi boynuzlarını, bacaklarını ve asa görmekteyiz. Hadrianaupolis Antik Kent’inde bu tip buluntuların ortaya çıkması antik dönemde bu tip takı sanatının ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu da gösteriyor." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var
Foto Galeri Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DEAŞ'lı yakalandı! Çarşaflı Rus kadın yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DEAŞ'lı yakalandı! Çarşaflı Rus kadın yakalandı!
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Bitcoin George Soros'un yatırım haberi sonrası 55 bin dolar seviyesini gördü
Bitcoin George Soros'un yatırım haberi sonrası 55 bin dolar seviyesini gördü
Samsun'da öğrenciler yurt bulamadı! Makam odasına öğrencilere verdi
Samsun'da öğrenciler yurt bulamadı! Makam odasına öğrencilere verdi
Demans hastalığı ne demek belirtileri evreleri ve tedavisi nasıl olur?
Demans hastalığı ne demek belirtileri evreleri ve tedavisi nasıl olur?
Evde ek gelir vaadine inandı kendisine ve eşine gelen mesajla şoke oldu
Evde ek gelir vaadine inandı kendisine ve eşine gelen mesajla şoke oldu
İŞKUR duyurdu! Acil olarak 130 bin kişi işe alınacak
İŞKUR duyurdu! Acil olarak 130 bin kişi işe alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz Covid 19 aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz Covid 19 aşı açıklaması
Alaattin Çakıcı yeni mektupla Kılıçdaroğlu'na seslendi gündeme oturdu
Alaattin Çakıcı yeni mektupla Kılıçdaroğlu'na seslendi gündeme oturdu
30 bin lira rüşvet alırken yakalandı kasadan servet çıktı! Maaşı 10 bin liraymış!
30 bin lira rüşvet alırken yakalandı kasadan servet çıktı! Maaşı 10 bin liraymış!