BIST 1.397
DOLAR 8,86
EURO 10,25
ALTIN 500,80
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

TÜGVA’dan ‘iskelede kına organizasyonu’ açıklaması

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
TÜGVA’dan ‘iskelede kına organizasyonu’ açıklaması

TÜGVA, İBB'den kiraladığı Büyükada İskelesi'nde kına organizasyonları düzenlenmesinin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. TÜGVA'nın açıklamasında, "Organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur" denildi.

Abone ol

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti. TÜGVA'nın söz konusu iskeleyi 3. kişilere devrettiği ve kına, düğün, gibi organizasyonlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. TÜGVA temsilcileri tarafından kına organizasyonları için paylaşılan görüntülerin 2016 yılına ait olduğu söylense de son olarak 2021'in Ağustos ayında kına düzenlendiği ortaya çıktı.

‘Bilmiyorduk’ savunması

TÜGVA'dan yapılan açıklamada ise kına organizasyonlarının yapıldığı doğrulanarak, ‘bilmiyorduk' savunması yapıldı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşma da söz konusu değildir. Organizasyonlardan biri TÜGVA’nın kira sözleşme tarihi olan 2018′ den önce 2016’da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. İlçe Temsilciliğimizi kimseye kiralamadık, kiralamayız” denildi.

“Bunu kimse inkar etmiyor”

Büyükada İskelesi'nin üst katında kına etkinlikleri organize ettiği tespit edilen şirket ise “Kına 2016 yılında da yapıldı, 2021 yılında da, bunu kimse inkar etmiyor” açıklamasında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de kabusu yaşadı kanlar içinde kaldı: Beni ayı parçaladı, hemen milleti topla
Tunceli'de kabusu yaşadı kanlar içinde kaldı: Beni ayı parçaladı, hemen milleti topla
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Mersin'de ilkokulda öğretmenden dayak iddiası! "Hiçbir işlem yapılmadı"
Mersin'de ilkokulda öğretmenden dayak iddiası! "Hiçbir işlem yapılmadı"
Karabük'te bulundu! 1800 yıllık yüzükteki detayı gören inanamadı
Karabük'te bulundu! 1800 yıllık yüzükteki detayı gören inanamadı
İstanbul'da takıntılı eski sevgili intikamının maliyeti 60 bin TL oldu
İstanbul'da takıntılı eski sevgili intikamının maliyeti 60 bin TL oldu
Zonguldak'ta temizliğe gittiği doktorun evinde ölü bulundu! Bakın neden ölmüş
Zonguldak'ta temizliğe gittiği doktorun evinde ölü bulundu! Bakın neden ölmüş
Bursa'da 10 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
Bursa'da 10 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
Diyarbakır'da formasızlar dışarı diye kız çocuğunu okula almadılar Milli Eğitim açıklama yaptı
Diyarbakır'da formasızlar dışarı diye kız çocuğunu okula almadılar Milli Eğitim açıklama yaptı
FETÖ tutuklusu MİT'çi Enver Altaylı: Gülen'i getirmek için ABD'lilerle görüştüm
FETÖ tutuklusu MİT'çi Enver Altaylı: Gülen'i getirmek için ABD'lilerle görüştüm
Mersin'de Kuran kursunda depoya küçük kızı taciz etti! İmam bakın ne ceza aldı
Mersin'de Kuran kursunda depoya küçük kızı taciz etti! İmam bakın ne ceza aldı