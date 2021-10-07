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Balık bolluğu var! Hamsinin kilogramı 15-20 liradan satılıyor

Balık bolluğu var! Hamsinin kilogramı 15-20 liradan satılıyor

Karadeniz'de sezon başında tezgahlarda 30 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı, 15-20 lira civarında alıcı buluyor.

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Kentte balıkçılık yapan Ayhan Lıman, bugünlerde tezgahlarda balık bolluğu olduğunu söyledi. Özellikle çinekop, istavrit, barbunya, mezgit ve hamsinin ilgi gördüğünü dile getiren Lıman, "Geçen sene hamsi biraz inceydi, bu sene çok daha iyi. Bu sene hamsi iri ve bol." dedi.

Balık fiyatları

Lıman, fiyatların vatandaşın kesesine uygun olduğunu anlatarak, "İstavrit 10, hamsi 15, sarıkanat 30, çinekop 20, barbunya 15-20, iri mezgit de 20 liradan satılıyor. Yaklaşık bir haftadır hamsi revaçta. İyi hamsi çıkıyor. En çok hamsi seviliyor." diye konuştu.

Balık satışının soğuk havalarda arttığına işaret eden Lıman, "Bu sene 3-4 ay hamsinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl hamsi ve çinekoptan çok şey bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Halit Bayrak ise satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Vatandaş daha çok hamsi soruyor. Balık fiyatları günlük balığın durumuna göre değişiyor. Şu an balık bol. Piyasanın durumuna baktığımız zaman, balık fiyatları çok uygun. Hamsinin kilosu 20 lira." dedi.

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