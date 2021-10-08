Avcılar'da ürperten olay! O zanlı tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir süre birlikte olduğu kadının evine gizlice girerek uyurken yüzüne yanıcı madde atan M.Y. polisin takibiyle yakalandı.

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İSTANBUL Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken M.Y., Esenyurt'ta yakalandı.

Olay dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği M.Y. evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.

Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi’nin saldırıya uğradığı gün kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘kasten yaralama’ olayı ile ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu şüpheliyi yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen M.Y., Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor