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Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet

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Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibine 91-87 yenildi.

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Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini, Yunan ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 21-20 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-45 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken üçüncü çeyreği de 67-64 üstün bitiren Fenerbahçe Beko, bitime 40 saniye kala skoru 82-87 yaptı. Nedovic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3'e (84-87) indiren Yunan ekibi, bitime 10 saniye kala Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonucunda Macon ile serbest atıştan iki sayı daha üretti.

Panathinaikos OPAP'ın devamındaki hücumda bitime 2 saniye kala bu kez Booker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi. Panathinaikos OPAP, son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha buldu ve maçtan 91-87 galip ayrıldı.

Salon: OAKA Altion

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)

Panathinaikos OPAP: Macon 13, White 12, Floyd 8, Papapetrou 14, Sant-roos 6, Perry 9, Nedovic 20, Evans 7, Papagiannis 2, Kaselakis, Mantzoukas

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok, Pierre 10, Booker 14, Vesely 18, Polonara 9, De Colo 16, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu, Barthel, Şehmus Hazer

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-67

Beş faulle çıkanlar: 39.50 Guduric, 39.58 Booker (Fenerbahçe Beko)

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