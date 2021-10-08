Adana'da market soyuldu kar maskeli hırsız bakın kim çıktı?

Olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir zincir markette çalışan Özgür Ergin ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen kar maskeli kişi, “Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin” diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu.