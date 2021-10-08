Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi

Okulların açılmasıyla çocuk maskelerine talep 10’a katlandı. Yüksek talebe kumaş fiyatlarındaki artış da eklenince maske fiyatları yüzde 25 yükseldi.

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Küresel salgın Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 18 yaş altının evde karantinada tutulması ve uzaktan eğitimin etkisiyle çocuk maskelerine talep geçen yıl düşük seyrederken bu yıl talep patlaması yaşandı. Okulların açılmasıyla birlikte 0-12 yaş arasını kapsayan çocuk maskelerine talep 10 kat arttı. Yüksek talebe kumaş fiyatlarındaki artış da eklenince maske fiyatları ortalama yüzde 25 yükseldi.

Sabah'ın özel haberine göre zincir marketlerde eylül başında 10'lu çocuk maskesi fiyatları 4.95 liradan satılırken, şu anda 7.95 TL'ye çıktı. Fiyattaki hareket online satışlarda da görüldü. Online platformlarda 100'lü çocuk maskesi 46 TL iken, son bir haftada fiyat yüzde 13 artarak 52 TL'ye yükseldi. Fiyattaki hareketin, hem yurtiçi hem de yurtdışında bir anda oluşan yüksek talebe bağlı arz yetersizliğinden kaynaklandığını belirten sektör temsilcileri, yeni yatırımlara başladıklarını duyurdu.

Fiyatlar bir-iki aya dengeyi bulur

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, hem yurtiçi hem de yurtdışında aynı anda okulların açılmasıyla birlikte çok ciddi bir talebin oluştuğunu söyledi. Demir, "Kumaş fiyatları dövizin de etkisiyle biraz arttı ancak perakende fiyata yansıyacak boyutta değil. Hali hazırdaki fiyat artışı anlık yoğun talepten kaynaklanıyor" dedi. Bunun geçici bir durum olduğunu belirten Demir, "Arz ve üretimde sıkıntımız yok, fiyatlar 1-2 aya normale döner" diye konuştu.

Maske üreticisi Ece A.Ş.'nin Genel Müdürü Nuri Doğan da, okulların açılmasıyla birlikte çocuk maskelerine talebin eylül ayında hızlı bir şekilde arttığını söyledi. "Marketlerin elinde yeterli ölçüde stok olmayınca, ihtiyaç/talep de arttı. Piyasada kısa sürede tedarik sıkıntısı yaşandı" diyen Doğan, talebe yetişebilmek için ek yatırım yaptıklarının bilgisini verdi.

Ayda 50 milyon adet ek maske

Doğan, "Ayda 50 milyon çocuk maskesi üretimi için ek makine yatırımı yaptık. Kapasitemizi artırıyoruz" şeklinde konuştu. Yurtiçi ve yurtdışından çocuk maskesi talebi geldiğini belirten Doğan, "ABD, Avrupa, Afrika... Dünyanın hemen her ülkesinden talep var. Ancak iç pazara öncelik veriyoruz. Yurtiçi taleplerini karşıladığımız noktada yurtdışına da ihracat yaparız" ifadelerini kullandı.

Fiyat ortalama % 25 arttı

Talebe bağlı maske fiyatlarının da arttığını anlatan Nuri Doğan, "Okullar açılmadan bazı zincir marketlerle kârlarımızdan fedakarlık ederek kampanya yaptık. Bu kapsamda 10'lu çocuk maskesi 4.95 TL'den raflarda yerini aldı. Ancak hem kumaş fiyatlarında yüzde 25'lik fiyat artışı hem de yoğun talep etkisiyle fiyatlar arttı. Şu an raflarda 10'lu çocuk maskesi fiyatları 7.95 TL" şeklinde konuştu.