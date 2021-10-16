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Koray Aydın'a siyasi cinayetler telefonu

Koray Aydın'a siyasi cinayetler telefonu

Siyasi cinayetler tartışması sonrasında kendilerine de gelen duyumlar olduğunu belirten İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a savcılıktan telefonla davet geldi.

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Siyasi cinayetler tartışması sürerken, kendilerine de gelen duyumlar olduğunu belirten İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı arayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aydın’a elindeki bilgileri sordu.

 Aydın, pazartesi günü savcılığı arayarak bilgi ve değerlendirmelerini aktaracak.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Koray Aydın'ın kendilerine gelen duyumlar olduğunu açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan da bir telefon geldi.

Telefonun ucundaki İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce idi. Bakan yardımcısı İnce, Aydın’a o sözlerin sebebini ve elindeki bilgileri sordu. Aydın da, Muhterem İnce'ye bilgi ve değerlendirmelerini iletti.

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