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Manisa'da gören dönüp bir daha baktı! 6 metre uzunluğa ulaştı

Manisa'da gören dönüp bir daha baktı! 6 metre uzunluğa ulaştı

MANİSA'da örtü altında bulunan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında çalışan bir işçi, kesilen üzümleri taşımak için kullanılan plastik üzüm kasalarından 22 tanesini üst üste koyarak omzunda taşıdı. Bağın içinde yaklaşık 6 metre uzunluğa ulaşan sepetleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bir daha baktı.

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Sonbahar aylarında da örtü altındaki dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadı devam ediyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ocak ayına kadar devam etmesi beklenen hasatta üzüm bağlarında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Emcelli Mahallesinde Beytullah Uysal’ın üzüm bağında üzüm kesen işçilere boş plastik kasa taşıyan bir işçi omzuna aldığı 22 kasa ile herkesin dikkatini çekti. Yaklaşık 22 kilo gelen ve işçinin boyuyla birlikte 6 metreye ulaşan uzunluğuyla görenleri şaşkına çeviren işçinin çalışma azmi üzüm bağı sahibi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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