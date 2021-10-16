AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan özeleştiri: Yeni hikayeye ihtiyaç var

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisine yönelik eleştiride bulunarak, "Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı.Yeni hikayeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm günahı iletişim eksikliğine vermenin başı kuma gömmek olduğunu belirtti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir. Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var."