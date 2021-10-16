Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı
Diyarbakır'da bıçak yuttuğu şüphesiyle ameliyat edilen deve kuşunun karnından 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ile çivi çıkarıldı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Oğrak, bakımını yaptığı ve "Dicle" adını verdiği 2 yaşındaki deve kuşunu bıçak yuttuğunu şüphesiyle veteriner hekime götürdü.
Kontrol sonucu kuşun karnında metal olduğu fark edildi. Oğrak, deve kuşunu Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.
DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla ve ekibince muayene edilerek röntgeni çekilen deve kuşunun midesinde, endoskopi sonucu birtakım cisimler olduğu belirlendi.
Oğrak'ın izni alınarak ameliyat edilen deve kuşunun midesinden yaklaşık 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ve çivi çıkarıldı. Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından deve kuşu, sahibine teslim edildi.