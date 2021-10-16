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Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

Diyarbakır'da bıçak yuttuğu şüphesiyle ameliyat edilen deve kuşunun karnından 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ile çivi çıkarıldı.

Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Oğrak, bakımını yaptığı ve "Dicle" adını verdiği 2 yaşındaki deve kuşunu bıçak yuttuğunu şüphesiyle veteriner hekime götürdü.

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Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

Kontrol sonucu kuşun karnında metal olduğu fark edildi. Oğrak, deve kuşunu Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

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Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla ve ekibince muayene edilerek röntgeni çekilen deve kuşunun midesinde, endoskopi sonucu birtakım cisimler olduğu belirlendi.

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Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı

Oğrak'ın izni alınarak ameliyat edilen deve kuşunun midesinden yaklaşık 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ve çivi çıkarıldı. Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından deve kuşu, sahibine teslim edildi. 

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