Kadın tacirinin traktörüne gelen haciz! CHP iktidarın yumuşak karnını buldu dikkat çeken yazı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e çiftçi olduğunu söyleyip traktörüne icra geldiğini belirten Mustafa Şimşek'in kadın tacirliğinden hapis yattığı ortaya çıktı. Yazar Fuat Uğur, muhalefetin yurt gezilerinde sahnelenen mizansendeki ısrarın nedeninin ekonomideki sorunlar olduğunu yazdı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kütahya ziyaretinde yaşanan rezalet konuşuluyor.

“Yoksulluktan inim inim inliyorum, traktörüme haciz geldi, ben tarlamı tapanımı nasıl sürüp de ürün elde edeceğim” diyen Mustafa Şimşek'in Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Peki muhalefetin yurt gezilerinde sık sık yaşanan bu skandallara rağmen zor durumda kalma pahasına bu görüntülerdeki ısrarı neden?

Merak edilen sorunun yanıtını Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Kadın tacirinin traktörüne gelen haciz ve ekonominin geleceği" başlıklı yazısında verdi.

Geçmiş kazanımlardan geriye gidildi

Uğur, "Çünkü iktidarın yumuşak karnını buldular; HALKIN EKONOMİSİ... Çünkü geçmiş kazanımlardan geriye gidildi ve yıllık gelirimiz epey azaldı. Muhalefet de bunu kanırtmanın peşinde." ifadelerine yer verdi.

Rakamların 2002 öncesiyle kıyaslamanın yanlış olduğunu savunan yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Vatandaş, cebindeki paranın ne kadar azaldığına bakar. Hele AK Parti’ye oy verenlerin çoğunluğunu teşkil eden merkez sağ seçmeni tamamen pragmatiktir. CHP seçmeni gibi ideolojik değildir. 2018 yerel seçimlerindeki patates soğan örneğinde gördük. Bir hayli kaygan zeminde derhâl oylarını başka bir yere transfer etmekten çekinmezler. Eğer eskisi gibi kazanamıyorsa ülkenin bekası, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, PKK, Suriye, yollar, tüneller, havalimanları, fabrikalar, millî savunma sanayii filan falan vız gelir tırıs gider, derhâl muhalefetin ne dediğine bakmaya başlar."

Girdi maliyetleri

Çekirdek enflasyonun en büyük nedeni olan enerji, gübre, su, ilaç vb. giderlerin çiftçinin boynunu büktüğünü ve fiyatların daha da artacağının anlaşıldığını yazan Uğur, yazısına şöyle devam etti:

"Dün Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye Twitter üzerinden “Bu zamlar nereye kadar gider ve bir çözümü yok mudur Sayın Bakan?” diye sordum. Hükûmet bakanlarının çoğunluğu genellikle yurt dışı ve yurt içindeki muhalif isimlere cevap vermeyi yeğledikleri için bir cevap beklentisinde değildim ve nitekim düşündüğüm gibi oldu ama soru da ortada kaldı. Çünkü bu zamlar gelecek yıl ürün hasadında bize “yol su elektrik” olarak geri dönecek."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı