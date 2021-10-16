Emre Belözoğlu ilk maçında yaptığı hamleyle maçın skorunu değiştirdi

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ilk maçına çıkarken, oyunun sonunda yaptığı hamle maçı değiştirdi. Karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2'lik Başakşehir sona ererken, kritik maçta Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Temposu oldukça yüksek geçen mücadelede Emre Belözoğlu'nun hamlesi maçın önüne geçti.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından temposu giderek yükselen maçta ilk gol sesi 41'inci dakikada yükseldi. Mert Günok'un yumrukladığı topu önünde bulan Stefano Okaka, ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün vuruşla Medipol Başakşehir'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı maçta altı gole ulaşan Stefano Okaka, geçen sezonun tamamında dört gol atabilmişti. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A'de 22 resmi maçta süre almıştı.

Başakşehir'in bulduğu gol sonrası turuncu-lacivertli taraftarlar da tempo tuttu. İstanbul ekibini destekleyenler, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın kenara geldi. Cyle Larin, Necip Uysal ile Alex Teixeira oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Volkan Babacan büyük bir hata yaptı. Tecrübeli file bekçisi uzaklaştırmak istediği topu Alex Teixeira'ya isabet ettirdi. Brezilyalı on numara yaptığı vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Fredrick Gulbrandsen hamlesi sonuç verdi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Fredrick Gulbrandsen'i oyuna dahil etti. Genç çalıştırıcının bu hamlesi hemen yanıt verdi.

Oyuna sonradan dahil olan Gulbrandsen, 83'üncü dakikada hızlı gelişen atakta topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Tecrübeli futbolcunun pasında topla buluşan Stefano Okaka, Başakşehir'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Fredrick Gulbrandsen, karşılaşmanın 85'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Golcü futbolcu, Beşiktaş ceza sahası içerisinde buluştuğu topta düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.

Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yapılan VAR incelemesi sonrası konuk takım Beşiktaş penaltı kazandı. Michy Batshuayi beyaz nokta üzerinde hata yapmadı ve 90+1'de topu ağlarla buluşturdu. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.