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Resmi Gazete'de yayınlandı! Nohut, amonyak ve sülfürik asit izinsiz ihraç edilemeyecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Nohut, amonyak ve sülfürik asit izinsiz ihraç edilemeyecek

Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.

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Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.

12 Ekim’de Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, bazı gübre çeşitlerinin ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklenmişti.

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