BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Maltepe'de kaza! Araçta bulunan 4 kişi sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maltepe'de kaza! Araçta bulunan 4 kişi sıkıştı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Pendik istikametinde aşırı hız yapan hafif ticari araç kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önce orta refüj’de bulunan ağacı kırdı sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştı.

Abone ol

Kaza, saat 05.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı’ndan Pendik istikametine gitmekte olan Serdar Töre’nin kullandığı 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken takla atan araç, karşı şeride devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Serdar Töre ile yanında bulunan Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına araç içinde sıkıştı. Çevrede bulunan diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan aracın parçaları metrelerce yola savruldu

Polis yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Reuters: Türkiye, Suriye'de operasyona hazırlanıyor
Reuters: Türkiye, Suriye'de operasyona hazırlanıyor
Yazar kasa atılırsa mı anlayacaksınız gerçekleri!..
Yazar kasa atılırsa mı anlayacaksınız gerçekleri!..
Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Türkiye 15 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 15 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Muğla'da bir kişi, ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
Muğla'da bir kişi, ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
İstatistikler hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
İstatistikler hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Nikol Paşinyan: Ulaşım bağlantılarını açmayı destekliyoruz
Nikol Paşinyan: Ulaşım bağlantılarını açmayı destekliyoruz
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti