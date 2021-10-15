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Türkiye 15 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 363 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ekim 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 513 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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