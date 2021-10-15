Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile açıldı. Ev sahibi ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken Kartal ise 17 puanda kaldı.

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Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı Okaka (41' ve 83') ile Gulbrandsen'in (85') attığı gollerle 3-2 kazandı. Konuk ekipte Teixeira (59') ve Batshuayi'nin (90+1') golleri mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonucun ardından 17 puanda kalan Beşiktaş gelecek hafta derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılıp puanını 9'a yükselten Başakşehir ise Antalyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

24. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay Özcan ceza sahasına girdi. Berkay sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı ancak top uzak direk dibinden auta gitti.

25. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epureanu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

40. dakikada Başakşehir öne geçti. Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert Günok'tan sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Beşiktaş skoru 1-1 yaptı. Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top Teixeira'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

77. dakikada Tolga Ciğerci ceza yayının sağından gelişine vurdu. Kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi.

83. dakikada Başakşehir öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında soldan hızla hücuma çıkan Gulbrandsen'in ceza sahasına çevirdiği topu Okaka ağlarla buluşturdu: 2-1

85. dakikada Başakşehir skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kaparak hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Berkay Özcan'ın sağdan ortaladığı topu Visca kontrol edip Gulbrandsen'e bıraktı. Gulbrandsen de yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

90+1. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Başakşehir ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir: 3 - 2 :Beşiktaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner Özaral

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Şener Özbayraklı), Ndayishimiye, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Zulj), Berkay Özcan, Chadli (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Visca, Deniz Türüç (Dk. 76 Gulbrandsen), Okaka

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba (Dk. 46 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Alex Teixeira), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 46 Larin), Batshuayi

Goller: Dk. 40 ve 83 Okaka, Dk. 85 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Alex Teixeira, Dk. 90+1 Batshuayi (P) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rosier, Dk. 70 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 54 Mahmut Tekdemir, Dk. 76 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)