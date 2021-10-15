BIST 1.409
DOLAR 9,19
EURO 10,68
ALTIN 524,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası bölgede sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası bölgede sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattında hareketlilik başladı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed'in El Bab'daki cephe hatlarında denetlemelerde bulunması operasyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de askeri operasyon sinyali veren Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Operasyon ihtimali kuvvetlendi

Bu gelişmelerin ardından cephe hattında yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed, El Bab batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulundu. Bu durum askeri operasyon ihtimalinin iyice kuvvetlenmesi olarak değerlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi
ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi
Polonya Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Polonya Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Mustafa Varank: Türkiye’deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP’dir
Mustafa Varank: Türkiye’deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP’dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatip okulları sempozyumunda konuştu: Dinsiz ucube nesil isteyenler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatip okulları sempozyumunda konuştu: Dinsiz ucube nesil isteyenler var
Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı
Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı
Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti
Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gitti! 'Yok öyle istediğin gibi...' İlk açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gitti! 'Yok öyle istediğin gibi...' İlk açıklama!
Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak
Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak
İngiltere'de milletvekiline saldırı! Defalarca bıçaklandı
İngiltere'de milletvekiline saldırı! Defalarca bıçaklandı
Hyundai i20 N 'Top Gear Hız Haftası' şampiyonu oldu
Hyundai i20 N 'Top Gear Hız Haftası' şampiyonu oldu