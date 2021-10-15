Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası bölgede sıcak gelişme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattında hareketlilik başladı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed'in El Bab'daki cephe hatlarında denetlemelerde bulunması operasyon ihtimalini kuvvetlendirdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de askeri operasyon sinyali veren Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Operasyon ihtimali kuvvetlendi
Bu gelişmelerin ardından cephe hattında yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed, El Bab batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulundu. Bu durum askeri operasyon ihtimalinin iyice kuvvetlenmesi olarak değerlendirildi.