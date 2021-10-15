Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, filyasyon sonuçları ve gelen vakalara bakıldığında yeni tip koronavirüste (Kovid-19) bulaşın daha çok ev içinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Aslında enfeksiyonu daha çok gençler eve getiriyorlar. Belki belirti göstermeden geçiriyorlar ama taşıdıkları koronavirüsle evlerde büyükler hasta oluyor, yoğun bakımda yatıyor ve hayatını kaybediyor" dedi.

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ANKARA Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) günlük vaka artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, mevcut vakaları 2 yönden değerlendirmek gerektiğini kaydederek, "Gerçekten rakamlar 30 bin civarına geldi fakat vakaları değerlendirirken mevcut halihazırda aşı olan vatandaşlarımızın sayısı belli bir seviyede olmasaydı bu vakaların çok daha yüksek olmasını bekleyebilirdik. Neden halen 20-25 bin bandında diye baktığımızda ise burada mevsim değişikliği ve toplumsal hareketliliği birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"Toplu taşımada maskenin takılmadığına şahit oluyoruz"

Mustafa Necmi İlhan, yaz döneminin bitmesi ile insanların kapalı ortamlarda bir araya gelmeye başladığını belirterek, "Biliyorsunuz artık yaz dönemi bitti. İster büyük şehirlerde ister ilçelerde olsun insanlar tatilden döndüler, okullar başladı. Herkes kent merkezinde yerleşik durumda. Tabi bunun şöyle bir getirisi var. İnsanlar daha çok bir araya gelmeye başladılar ve kapalı ortamda bir araya gelmeye başladılar. Kapalı ortamda bir araya gelmek baktığınızda vaka artışında önemli etkenlerinden birisi. Kapalı ortamda bir araya gelince de virüsün bulaşmasını engellemek için halihazırda mesafe ve maske en önemli korunma yöntemlerimiz ve tabi ortamların temiz hava ile havalandırılmasını da buna eklememiz gerekiyor. Eğer ortamları temiz hava ile havalandırmaz, kapalı ortamlarda maske ve mesafeye dikkat etmezsek vaka artışının kaçınılmaz olacağını hepimiz biliyoruz. Bu arada kapalı ortam dediğimiz yerler de sadece sosyal alanlar ve iş yerleri değil evler ve toplu taşımayı da buna dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle bazı toplu taşıma araçlarında mesafenin hiç kalmadığına, maskenin de takılmadığına şahit oluyoruz" diye konuştu.