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Rusya Devlet Başkanı Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'da zaman zaman muhalif tavrıyla öne çıkan milletvekili Natalya Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı. Alınan karar sürgün olarak nitelendirildi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

2018'de Putin'in partisinin emeklilik ile ilgili tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, parti içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Putin'e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı.

İngiliz gazetesi The Times, Poklonskaya'yla ilgili alınan kararı 'sürgün' olarak nitelendirirken atama kararı sonrası konuşan milletvekili, "Diplomatik görev benim için tamamen yeni bir alan. Bu göreve atanmak benim için büyük bir onur. Görevimi layıkıyla yerine getireceğime ve bana duyulan güveni haksız çıkarmayacağıma söz veriyorum" dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya'da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

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