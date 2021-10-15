Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gitti! 'Yok öyle istediğin gibi...' İlk açıklama!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'ihanetini unutmayacağım' dediği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğl'na gitti. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası görüşmesi sonrası konuştu. Zam yağmuruna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Merkez Bankası'na karışmama çağrısı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün saat 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyurduktan sonra Merkez Bankası'na gitti. Görüşme sonrası basın açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil dünya piyasaları için önemli. Bu düşüncelerimizi ifade ettik. Fiyat istikrar komitesine vurgu yaptık. Hassasiyetlerimizi ifade ettik. Son 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti. Zam yağmuru vatandaşın önüne gelecek.

Merkez Bankası'nın bir kültürü var, bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi kadrosunun korunmasını istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı yapabileceğimizi de ifade ettik.

Müdahale edenin Erdoğan olduğunu biliyoruz

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, Mısır’daki sağır sultan da biliyor. Faiz oranları şu seviyeye insin diye talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız, bu bir şekilde dile getirildi"

Kavcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu sonrası açıklama: "Merkez Bankası güçlüdür. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Herkesin bu rakamları gündeme getirmesi, hem Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır, hem de ülkemizin güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda, 35 milyar dolara yakın rezervimiz artmıştır. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk"

Ziyarete gideceğini böyle duyurmuştu: Yok öyle istediğin gibi at koşturmak

Kemal Kılıçdaroğlu bugün öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz." dedi.

Kavcıoğlu'na: Bu ihanette sorumluluğu artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ihanetle suçlayarak şunları söylemişti: "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!"