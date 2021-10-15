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Çorum'da genç öğretmen covid-19'a yenildi! Eğitim camiasını yasa boğdu

Çorum'da genç öğretmen covid-19'a yenildi! Eğitim camiasını yasa boğdu

ÇORUM’da korona virüs tedavisi gören öğretmen Nurcan Uçar, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

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Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan, öğretmen Nurcan Uçar, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. Bahçelievler MTAL öğretmenlerinden Nurcan Uçar’ın bir süre önce korona virüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Eşi Murat Uçar’la meslektaş olan Nurcan öğretmenin genç yaşta vefat etmesi ailesi, yakınları ve eğitim camiasını yasa boğdu. Nurcan öğretmen için Kargı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç’in yanı sıra Nurcan öğretmenin görev yaptığı Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Akış ve okul öğretmenleri katıldı. Mihrihatun Camii’nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından geç öğretmen Kargı mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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