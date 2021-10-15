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CHP’li Özgür Özel’e 'traktörüme icra geldi' dedi çete lideri çıktı! Müge Anlı'da yalanı çıkmıştı

CHP’li Özgür Özel’e 'traktörüme icra geldi' dedi çete lideri çıktı! Müge Anlı'da yalanı çıkmıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "Traktörüme icra geldi" diyen ve çiftçi olduğunu söyleyen Mustafa Şimşek'in Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve insanları dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıktı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz gün Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirmişti. Özel'in bu ziyareti esnasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia ederek Özel'e şikâyette bulunmuştu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci bu ziyarete sosyal medyadan değinerek "Dün Özgür Özel ile Kütahya'da görüşüp, "Traktörüme icra geldi" diyen Mustafa Şimşek; çiftçi değil, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren sahte evlilik çetesinin lideri.. Suçunu itiraf eden Şimşek, canlı yayında tutuklanmıştı. Serbest kalınca CHP'den rolü kapmış!" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile tatlı sert programından sonra tutuklanmıştı

Geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Programda suçunu itiraf eden bu kişinin Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıkmıştı.

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