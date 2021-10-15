Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce mikro krediyle tanıştı hayatı değişti
Kahramanmaraş'ta mikro kredi desteğiyle 2017 yılında aldığı 2 ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın, elde ettiği süt ürünlerini komşu illerin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.
Elbistan ilçesindeki Eldelek Mahallesi'nde evinin ahırında hayvancılık yapmaya karar veren girişimci Muhlise Aygün'ün (44) mikro krediyle tanıştıktan sonra hayatı değişti.
Aygün, 2017 yılında aldığı teşvikle başladığı işinde bugün günde 250 litre süt elde ediyor. Sütlerden elde ettiği peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aygün, kurduğu ticaret ağı sayesinde ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.
Muhlise Aygün, AA muhabirine, günde 25 kilogram peynir ürettiklerini söyledi. Mikro krediyle tüm ailesinin hayatının değiştiğini belirten Aygün, şunları kaydetti:
"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."