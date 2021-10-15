Ağaç Cadısı Petronella’nın maceraları devam ediyor

Petronella Elmapüresi serisinin ikinci kitabı “Petronella Elmapüresi 2 / Uyku Büyüsü” The Çocuk Yayınları etiketiyle minik okurlarıyla buluşuyor.

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Kasabaya kurulan Ay Işığı Sirki gizemli ve heyecan verici görüntüsüyle herkesi heyecanlandırıyor. Pastakreması ikizlerinin sirk çocuklarıyla arkadaş olmasıyla sirkin kapıları sonuna kadar açılıyor. Bu sirkte kurt adam, yılan kadın, vampirler ve daha fazlası sizi bekliyor.



Bir önce ki kitapta tanışan ve sıkı dost olan Pastakreması ikizleri ve Petronella, bu macerada ihtiyacı olan insanların ve hayvanların yardımına koşuyor. Sevgi, dayanışma ve dostluğun önemini anlatan bu hikâye de bakalım Petronella ve Pastakreması ikizlerini neler bekliyor. Maceraya katılmak ve onlara eşlik etmeye hazır mısın?



The Çocuk Yayınları etiketiyle çıkacak olan Petronella Elmapüresi 2 / Uyku Büyüsü kitabı 18 Ekim’de raflarda yerini alıyor. Ödüllü çizer SaBine Büchner’in çizimleriyle Lovely Books Leserpreis ve Leipziger Lesekompass ödüllerinin sahibi yazar Sabine Städing, yedi kitaplık Petronella Elmapüresi serisinin ikinci kitabı “Uyku Büyüsü” ile hikaye devam ediyor.



Kitap adı: Petronella Elmapüresi 2 / Uyku Büyüsü

Yazar: Sabine Städing

Yayınevi: The Çocuk

Sayfa: 208



Yazar Hakkında

Sabine Städing, 1965’te Hamburg’da doğdu ve çocukken hikâyeler uydurmayı severdi. Cadı Magnolia hakkındaki üç kitabından sonra küçük cadı Petronella Elmapüresi’nin arkadaşlarıyla maceralarını yazdı.



Çizer Hakkında

SaBine Büchner, 1964’te Wuppertal’da doğdu. Wuppertal’da iletişim tasarımı ve Babelsberg Film ve Televizyon Üniversitesi’nde animasyon eğitimi almadan önce bir çocuk evinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Çok sayıda kitap resimledi ve ayrıca kendi resimli kitaplarını yayımladı. Çalışmaları çeşitli ödüller aldı.