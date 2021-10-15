BIST 1.413
DOLAR 9,23
EURO 10,71
ALTIN 527,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Antalya'da talihsiz kaza! 10 metrelik kuyuna düştü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da talihsiz kaza! 10 metrelik kuyuna düştü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da sulama kuyusuna düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 20.30’da Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için sulama kuyusunun başına gelen Ünzüle Uçak, dengesini kaybederek 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Talihsiz kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Uçak’ı araya çıktı. Uçak’a ait seranın yakınlarında kendisini arayan yakınları, kuyuya baktıklarında Uçak’ın cansız bedenine rastladı.
Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Uçak’ın cansız bedenini kuyudan çıkarttı.
Uçak’ın yakınları gözyaşlarına boğulurken cenaze morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...
Foto Galeri Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi
Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi
Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük tura çıkacak
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük tura çıkacak
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gidiyor! 'Yok öyle istediğin gibi...'
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gidiyor! 'Yok öyle istediğin gibi...'
Gaziantep Millet Bahçesi'nin yüzde 50’si tamamlandı
Gaziantep Millet Bahçesi'nin yüzde 50’si tamamlandı
Doğu Ekspresi hangi illerden geçiyor durak listesi-2021
Doğu Ekspresi hangi illerden geçiyor durak listesi-2021
Skandal! 43 bin kişinin Covid-19 testi yanlış sonuçlandı: Gururla...
Skandal! 43 bin kişinin Covid-19 testi yanlış sonuçlandı: Gururla...
İBB dikey bahçeleri söktü yerine grafitiler yapmaya devam ediyor
İBB dikey bahçeleri söktü yerine grafitiler yapmaya devam ediyor
Yalova'da vahşet! 12 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldürdü
Yalova'da vahşet! 12 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldürdü