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Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN'da vakalar artıyor. Valilik son olarak kentte 103 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

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Adıyaman'da 103 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 103 ev karantina kapsamına dahil edildi.

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