Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı
ADIYAMAN'da vakalar artıyor. Valilik son olarak kentte 103 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.Abone ol
Adıyaman'da 103 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 103 ev karantina kapsamına dahil edildi.