Skandal! 43 bin kişinin Covid-19 testi yanlış sonuçlandı: Gururla...

İNGİLTERE'de 43 bin kişinin Covid-19 testinin yanlış sonuç verdiği laboratuvarda testler askıya alındı.

Abone ol

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip uygulamasına göre Wolverhampton'daki Immensa Sağlık Kliniği'nde 8 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Covid-19 testlerinde 43 bin kişinin sonuçları yanlış verildi. Bu tarihlerde 400 bin Covid-19 testinin yapıldığı özel laboratuvardaki 43 bin testin yanlış sonuçlandığının fark edilmesinin ardından laboratuvarda yapılan Covid-19 testleri askıya alındı.



Immensa laboratuvarına gitmek üzere olan numuneler ülkedeki başka laboratuvarlara yönlendirildi. Daha önce 20 dakikada sonuçlanan ve daha uygun fiyatlı olan yanal akış (LFD) testlerinde pozitif sonuç aldıktan sonra PCR testinden negatif sonuç alan kişilerin raporları hakkında da soruşturma başlatıldı.



"Teknik bir sorun"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yaptığı açıklamada, yanlış sonuçların çoğunun güneybatı İngiltere’de olduğunu kaydetti. UKHSA, yanal akış veya PCR testlerinde "teknik bir sorun" olmadığını, diğer laboratuvarların "normal çalıştığını" ve bu durumun "bir laboratuvara özgür bir olay" olarak nitelendirildiğini ifade etti.



"Covid-19 semptomlarınız varsa kendinizi izole edin"

UKHSA'nın Halk Sağlığı Direktörü Dr. Will Welfare, "Son zamanlarda yüksek sayıda yanal akış (LFD) testinin pozitif sonuçlanmasından sonra PCR testlerinin negatif sonuçlandığını gördük" dedi. Welfare, yanal akış veya PCR test kitlerinde herhangi bir hata kanıtı bulunmadığını ve halkın her iki testi de şu anda hizmet sağlayan laboratuvarlarda güvenle kullanabileceklerini belirtti. Welfare, "Pozitif bir yanal akış testi alırsanız, Covid-19 olduğunuzu doğrulamak için bir PCR testi yaptırmanız önemlidir. Covid-19 semptomlarınız varsa kendinizi izole edin ve bir PCR testi yapın" ifadelerini kullandı.



"2,5 milyondan fazla numuneyi gururla analiz ettik"

Immensa Sağlık Kliniği Başkanı Andrea Riposati ise, "Bu konuda UKHSA ile tam bir işbirliği içerisindeyiz. Kalite bizim için her şeyden önemlidir" dedi. Riposati, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki ekiplerle yakın işbirliği içinde çalışarak NHS Test ve Takip programı için 2,5 milyondan fazla numuneyi gururla analiz ettik. Bu konunun veya başka herhangi bir şeyin Birleşik Krallık'ın bu salgında yaptığı harika çalışmayı lekelemesini istemiyoruz” açıklamasını yaptı.



İzole tavsiyesi

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip programına göre, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerle temas eden kişilerin de Covid-19 testi yaptırmaları ve test sonuçları pozitif ise kendilerini izole etmeleri tavsiye ediliyor.