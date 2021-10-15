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THY'den aile uçuşlarına özel indirim

THY'den aile uçuşlarına özel indirim

Türk Hava Yolları (THY), tüm iç hat uçuşlarında aileye özel yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

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THY'den yapılan açıklamaya göre, indirimden faydalanmak için aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması yeterli olacak.

Kampanya, 14 Ekim 2021 ile 24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 14 Ekim 2021- 26 Mart 2022 arasındaki biletler için geçerli olacak.


Açıklamada kampanyaya ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda (U, W, P ve V sınıfları hariç) geçerlidir. Kampanya kapsamında, aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Kampanya Türk Hava Yolları mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden satılan biletlere uygulanmaktadır. Kampanyadan faydalanılabilmesi için tüm aile bireylerinin soyadı hanesi, aynı şekilde doldurulmalıdır. Çift soyadına sahip kişiler rezervasyon sırasında soyadı kısmına beraber seyahat edeceği ailesine ait soyadı girmelidir. Diğer soyadları isim hanesine, isimlerinden sonra girilmelidir. Kampanya kapsamında rezervasyon numarası altında bebek yolcu bulunabilir ancak bebek yolcu ücretine indirim uygulanmayacaktır. Kampanya aynı rezervasyon numarası altında en az 3 yolcu bulunması durumunda uygulanacaktır. Yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekmektedir. Aynı rezervasyon numarası altında en fazla 9 yolcu bulunabilir. İndirim, uçuştan 2 gün öncesine kadar yapılan rezervasyon ve biletlemelerde uygulanacaktır. Kampanya kapsamındaki uçuşlarda kampanya başlama tarihinden önce konfirme rezervasyon yapılan uçuşlardaki biletlemelerde de indirim uygulanacaktır. Kampanya Kıbrıs ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır. İndirim, aktarmalı seferlerde geçerli değildir. İlgili kampanya ve kuralları sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir."

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