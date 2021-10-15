Mehmet Barlas 'biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz' dedi yazısı TT oldu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın "Türkiye'nin Kıymetini Bilelim" başlıklı köşe yazısı TT oldu. "Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz." diyen Barlas, Batı ülkelerindeki tedarik krizini örnek gösterdi.

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Fahiş fiyatlar, her gün rekor kıran dolar kuru haberleriyle gündem ekonomi oldu. Muhalefetten "kriz var" ve "batıyoruz" söylemlerine itiraz eden Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın yazısı sosyal medyada olay oldu.

"Türkiye'nin Kıymetini Bilelim" başlıklı köşe yazısı TT olan Barlas, İngiltere'deki boş market raflarını hatırlattı, Batı dünyasında yaşanan tedarik krizini örnek gösterdi.

Barlas yazısında "Türk seçmenleri olarak yaşadığımız çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Örneğin, hayat pahalılığı... Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz. Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar geliri var. Ve bugün Norveç, doğayı korumak için yaptığı doğalgaz araştırmalarının durmasına son verdi, kazılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi enflasyon % 5.5, ancak aranan pek çok mal stoklarda yok." ifadelerine yer verdi.

"Gelişmiş ülkelerde insanlar sokakta ölüyordu"

Dünyanın artık daha yoksul, daha insafsız olduğunu belirten Barlas, Türkiye'nin sağlık tesisleri bakımından dünyaya örnek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Ama en gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyordu." diye yazdı.

Türkiye'nin 5 milyon göçmeni konuk ettiğini onlara iş, okul, hastane bulduğuna değinen Barlas, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Dünyaya örnek durumdayız"

Kısacası, ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz. Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik.

Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk. Ve Ortadoğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek konumdayız."