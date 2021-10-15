Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Dolar neden yükseliyor daha da yükselir mi?

Doların ateşi bir çıktı bir daha inmiyor. 9 lirayı aştıktan sonra kısa sürede 9.20 lirayı gören dolar bugüne de yeni bir zirve ile başladı. Halen de yükselmeye devam ediyor...

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Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı. Ardından yükselmeye devam eden dolar 9.24 lira seviyesini de gördü. Saat saat yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar sabahın ilk saatlerinde 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, yükselişini sürdürdü.

Saat 12:40 itibariyle piyasada son durum: Dolar dakika dakika yükselmeye devam ediyor. 9.24 lirayı gören dolar daha sonra az geri çekilerek 9.23 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Euro ise 10.71 liranın üzerinde seyrediyor.

Saat 09:50 itibariyle piyasalar: Dolar 9.22 lira seviyesini de geride bırakarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Euro da 10.71 lira seviyesini geride bırakarak rekor kırmaya devam etti.