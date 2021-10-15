Fransa'da plastik şişede su satmama kararı aldılar

Fransa'da devlet demir yolları şirketi, yolculara artık plastik şişede su satılmayacağını duyurdu. Bu adımla yılda 2 milyon atıktan kurtulunacağı tahmin ediliyor.

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Fransız devlet demir yolları şirketi (SNCF), seyahatlerde içeceklerin yolculara artık plastik şişede değil, geri dönüştürülebilir karton ya da alüminyum ambalajda sunulacağını açıkladı.

SNCF Direktörü Alain Krakovitch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Plastik artık harika değil. İnsan, okyanuslar ve fauna için ekolojik bir sapkınlık" ifadelerini kullandı.

Krakovitch, bu kararla birlikte yılda 2 milyon atıktan kurulunacağını belirtti.

Son dönemde Fransa, plastiğin özellikle deniz yaşamı üzerindeki negatif etkisine dair kanıtların artmasıyla atıkları azaltmak için tek kullanımlık ambalaj üzerindeki kısıtlamaları kademeli olarak artırdı.

Çevre Bakanlığı, hafta başında, ocak ayından itibaren neredeyse tüm meyve ve sebzelerde plastik ambalajların kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu.



'Aşırı miktarda tek kullanımlık plastik tüketiyoruz'

Meyve ve sebzelerin yüzde 37'sinin plastik ambalajla satıldığını belirten bakanlık, 2026 yılına kadar sadece çilek gibi narin ürünlerin yasaktan muaf tutulacağını kaydetmişti.

"Günlük hayatımızda aşırı miktarda tek kullanımlık plastik tüketiyoruz" denilen açıklamada, bakanlığın 'tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak, yerinin de dönüştürülebilir ve ambalajlarla ikame edilmesini yaygınlaştırmak için çalıştığı' ifade edilmişti.

2040'a kadar tümden yasaklama hedefi

Diğer yandan Paris Belediyesi de bu hafta, devlete ait kreşlerde, kantinlerde ve huzurevlerinde plastik kullanımını 2026 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirmişti.

Geçen yıl Fransa parlamentosu, tekstil firmalarının satılmayan giysileri imha etmesini yasaklayan ve tüm tek kullanımlık plastik kapların 2040 yılına kadar yasaklanmasını öngören geniş kapsamlı bir atıkla mücadele kanununa onay vermişti.