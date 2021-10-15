Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

AFGANİSTAN'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camide meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.