Bursa'da elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
BURSA'dan yangın haberi geldi.Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren elyaf fabrikası alev alev yanıyor. Yangının nedeni henüz bilinmezken gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar birçok yerden görülüyor.Abone ol
Bursa'nın Kestel ilçesindeki elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.