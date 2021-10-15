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İBB dikey bahçeleri söktü yerine grafitiler yapmaya devam ediyor

İBB dikey bahçeleri söktü yerine grafitiler yapmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, E-5 Karayolu'nda yol kenarlarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri söktü.

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Yol kenarlarında bulunan duvarlarda sökülen dikey bahçelerin yerini duvarlara çizilen grafitiler aldı. Grafiti çizilen duvarlar avadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri özelliğini gören dikey bahçeleri, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle söküm işlemlerini devam ettiriyor.

Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti. Sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler almaya devam ediyor. E-5 karayolu Fikirtepe mevkiinde de duvarlarda boydan boya garifiti çizildiği görüldü.

Sökülen dikey bahçelerin yerine duvarlara çizilen grafitiler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul dikey bahçe

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