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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. 4'ünün FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

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