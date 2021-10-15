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Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi

Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, yolsuzlukla mücadele araştırması için ülkesini ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetine 'Soros Kuklası' dedi, karşılık yine twitter'dan geldi.

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Avrupa Parlamentosu heyetinin "yolsuzlukla mücadele" ve "basın özgürlüğü" konularında araştırmalar için Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapan Slovenya'yı ziyaret etmesi birlikte çatlak yarattı. Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile AP heyeti arasındaki gerilim sosyal medyaya sıçradı.

Gerilimin fitilini ateşleyen, Avrupa Parlamentosu heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa'nın, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşması oldu. "AB Parlamentosu'ndaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısıyla paylaşılan fotoğraftaki kişiler arasında, Slovenya'yı ziyaret eden heyetin başkanlığını yapan Hollandalı parlamenter Sophie in't Veld, kırmızı bir okla işaret edildi.

Slovenya Başbakanı'nın paylaştığı mesajı silmesi tansiyonu düşürmedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Jansa'ya Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Jansa'ya AB konseyine saygı çağrısı yaptı.

"Slovenya sömürge değildir"

Paylaşımlarını sürdüren Slovenya Başbakanı ise AP Başkanı Sassoli'ye hitaben "Slovenya sömürge değildir." diye seslendi.

Avrupa Birliği kurumları arasındaki gerilime Hollanda da katıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kınama mesajı yayımladığı Slovenya lideri Janez, yine yüksek tondan yanıt verdi.

Rutte'ye seslenen Janez, Hollanda'da temmuz ayında silahlı saldırıda öldürülen bir gazeteciyi hatırlatarak "Gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru" ifadelerini kullandı.

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