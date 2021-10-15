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Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Acı Göl, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle tamamen kurudu.

Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

Ulaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu. Gölün kuruyan zemininde çatlaklar oluştu. 

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Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl sessizliğe büründü.

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Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

Kıyıdan yaklaşık 400 metre çekilen gölün geçmiş yıllardaki görüntüsü ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de yansıdı.

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Sivas'ta görenler şaştı kaldı! Uydu görüntüleri çıktı: İlk defa...

Köy muhtarı Ramazan Oğuz, "Eskiden kıyıdaki taşlara kadar buranın suyu vardı. Bu gölün kaynağı yok. Burası sadece yağışla dolan bir göl. Son zamanlarda da yağış da yok." dedi. 

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