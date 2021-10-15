İSPARK'ın yeni genel müdürü belli oldu

İBB şirketi İSPARK A.Ş’ye, Metro İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun genel müdür olarak atandı.

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Görevden alındığı iddiası ile gündeme gelen önceki İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevi kendi isteğiyle bıraktığı belirtildi.

2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile yollar ayrıldı. Yerine İBB şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş'de iki yıldır genel müdür yardımcılığı yapan Hakan Orhun atandı.

Zarar ettiği iddiası ile gündeme gelen şirketin genel müdürü Çakır'ın görevden alındığı öne sürülmüş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok” açıklaması yapmıştı.

İBB'nin şirketlerden sorumlu danışmanı Ertan Yıldız sosyal medya hesabından İSPARK'taki görev değişimini duyurdu.

Yıldız “Metro İstanbul A.Ş. GMY olarak iki yıldır başarıyla görev yapan Sn. Hakan Orhun İspark A.Ş. Genel Müdür'ü olarak atandı. Hakan beye başarılar dilerken kendi isteğiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan eski Genel Müdürümüz Murat Çakır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik” dedi.