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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! Çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! Çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma çıkışı önemli açıklamar yaptı. Erdoğan'a Suriye'ye yeni harekat olacağı konusu soruldu. ABD'nin bölgeye desteğine dikkat çeken Erdoğan artık mücadelenin farklı olacağı vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası sorusuna yanıt veren Erdoğan yargıya delillerini sunması çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

*Suriye'de sadece PKK, YPG cirit atıyor. Destek verenlerin başında koalisyon güçleri, Amerika geliyor. Burada terör estiriyorlar. Bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejime karşı bu mücadele sürdürülüyor. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek. Terör ve Amerika'nın malum güçlerine karşı her türlü mücadeleye kararlıyız.

*Taliban kabul arayışları içerisinde. Dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değil. Afgan halkına gereken desteği vereceğiz. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası

*Bu zat samimiyse dürüstse bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracat edersin delillerini sunarsın yargı da bunların üzerine gider. Bu zat akşam yalan sabah yalan hayatı böyle geçmiş. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.

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