Max Kruse Fenerbahçe'de oynadığı dönemde aldığı maaşı açıkladı

2019/2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve daha sonra olaylı bir şekilde ayrılarak Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli takımdan aldığı maaşı açıkladı.

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2019 yılında Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.

Sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra, olayın yargıya taşınmasının ardından Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerden aldığı maaşı açıkladı.

"Yılda ortalama 3 milyon euro net maaş aldım"

Kariyerine Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de devam eden 33 yaşındaki futbolcu, Aaron Troschke ile YouTube için bir video çekti. Burada açıklamalarda bulunan Kruse, "Fenerbahçe'den yılda ortalama 3 milyon euro net maaş aldım. Daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Alman basınında da yer alan haberlerde, Kruse'nin kariyerindeki en iyi sözleşmelerden birisi olduğu vurgulandı.