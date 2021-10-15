BIST 1.411
DOLAR 9,23
EURO 10,71
ALTIN 527,35
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Max Kruse Fenerbahçe'de oynadığı dönemde aldığı maaşı açıkladı

Max Kruse Fenerbahçe'de oynadığı dönemde aldığı maaşı açıkladı

2019/2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve daha sonra olaylı bir şekilde ayrılarak Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli takımdan aldığı maaşı açıkladı.

Abone ol

2019 yılında Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.

Sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra, olayın yargıya taşınmasının ardından Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerden aldığı maaşı açıkladı.

"Yılda ortalama 3 milyon euro net maaş aldım"

Kariyerine Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de devam eden 33 yaşındaki futbolcu, Aaron Troschke ile YouTube için bir video çekti. Burada açıklamalarda bulunan Kruse, "Fenerbahçe'den yılda ortalama 3 milyon euro net maaş aldım. Daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Alman basınında da yer alan haberlerde, Kruse'nin kariyerindeki en iyi sözleşmelerden birisi olduğu vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! Çok farklı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! Çok farklı olacak
Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı İlgim yok yardım etmek için buluştum
Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı İlgim yok yardım etmek için buluştum
Yeni Zelanda’da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi
Yeni Zelanda’da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi
Moskova metrolarında yüz tanıma sistemiyle ödeme başladı
Moskova metrolarında yüz tanıma sistemiyle ödeme başladı
Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi
Slovenya Başbakanı lafını esirgemedi Ülkesine gelen AP heyetine 'Soros kuklası' dedi
Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Vakalarda artış yaşanıyor! Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Şok gözaltılar! Aralarında Adana İl Milli Eğitim Müdürü de var 200'e yakın şüpheli gözaltında
Şok gözaltılar! Aralarında Adana İl Milli Eğitim Müdürü de var 200'e yakın şüpheli gözaltında
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük tura çıkacak
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük tura çıkacak
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası
HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası