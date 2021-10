Nazi Almanya’sının Kurbanları: "Özgür olduklarını sanıyorlardı"

Frankfurt Üniversitesi’nde araştırma profesörü olan Milton Mayer, Kronenberg adındaki küçük bir kasabada yaşadığı sırada 10 Alman ve onların 1933-1945 yıllarındaki hayatları üzerine bir çalışma yapar. Mayer bu insanları Nazi yapan şeyin ne olduğunu merak etmiştir ve bu kişilerle yaptığı savaş sonrası röportajları temel alan bir kitap yazar. Onlarla Nazilik, Nazi Almanya’sının güç kazanması, kötülüğün kitlesel yükselişi üzerine yaptığı söyleşiler bu kitabın temelini oluşturmaktadır.

“Nazi denen bu korkunç canavar ruhlu adamı hep görmek istedim. Onunla konuşmak ve onu dinlemek istedim. Onu anlamaya çalışmak istedim. İkimiz de insandık neticede.”

İlk kez 1955’te basılan Özgür Olduklarını Sanıyorlardı değişimin yavaş bir şekilde kendini hissettirmesini, kötülüğün sessiz yükselişini, ahlaki otoritenin ortadan kalkmasını basit ama açıklayıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Özgür Olduklarını Sanıyorlardı kitabı 18 Ekim’de The Kitap Yayınları etiketiyle hem raflarda hem de internet sitelerinde satışa başlayacak.

Kitap adı: Özgür Olduklarını Sanıyorlardı

Yazar: Milton Mayer

Yayınevi: The Kitap

Sayfa: 376

Yazar Hakkında

Milton Mayer 24 Ağustos 1908 yılında Chicago’da dünyaya gelmiştir. Yahudi kökenlidir. Chicago Üniversitesi’nde lisans eğitimine başlamış ancak eğitimini yarım bırakmıştır. Sonraları Associated Press, Chicago Evening Post ve Chicago American’da muhabir olarak görev almıştır. The Progressive dergisinde uzun süre yer almış olan köşesi meşhurdur. Chicago Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi, Hampshire College ve Louisville Üniversitesi gibi yerlerde dersler vermiştir. What Can a Man Do? ve Mortimer Adler ile birlikte kaleme aldığı The Revolution in Education gibi kitapları vardır. İki defa evlenmiş ve ilk evliliğinden iki kız çocuğu sahibi olmuştur. 1986 yılında California’da hayata veda etmiştir