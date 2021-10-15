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Diyarbakır'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetindeki ailelerle ilgili kararı tepki çekti

Diyarbakır'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetindeki ailelerle ilgili kararı tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyaret programında evlat nöbetindeki ailelerin olmamasına ailelerden tepki geldi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 774’üncü gününde de sürüyor.

6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eyleme katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, “Evlat mücadelemiz 3’üncü yılına girdi ve biz sonuna kadar evlatlarımızın yolunu burada gözlemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim evlatlarımızı HDP dağa gönderdi, biz evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” dedi.

“Çünkü konu HDP olduğunda susuyorlar ve HDP ile ittifak yapıyorlar

CHP’nin konu HDP olduğunda sustuğunu ifade eden Aydın, “Evlat nöbeti tutan anne ile babalar olarak bugün duyduk ki yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’a geliyor. Duyduğumuz ilk önce çok sevindik sonrada üzüldük. Baktık ki maalesef bizim yanımıza gelmiyor. Ekrem İmamoğlu eylemimizin ilk gününde de gelmedi buraya Hacire anne eylem yaparken onu da görmemezlikten geldi. Ama maalesef bizi de görmemezlikten geldi. Gerçekten samimi olsalardı anne ile babaların feryadını duyarlardı. Maalesef ne İmamoğlu ne de genel başkanları hiçbir zaman bu anne ile babaların feryadını duymadı. Çünkü konu HDP olduğunda susuyorlar ve HDP ile ittifak yapıyorlar. Ha HDP ha PKK, biz bunlara söylüyoruz ama maalesef bizi dikkate almıyorlar” dedi.

“Ya çocuklarımız ya da bizde bu HDP’nin kapısının önünde öleceğiz

İmamoğlu’nun HDP’li Buldan ile fidan diktiğini fakat o fidanların yeşermeyeceğini ifade eden Aydın, “Ekrem İmamoğlu gitti onlarla fidan dikti. İmamoğlu ile Pervin Buldan birlikte diktiği fidanlar asla yeşermeyecektir. Çünkü anne ile babaların gözyaşları üzerine asla fidan dikilmez. Eğer gerçekten bizi düşünüyor ve evlat sahibiler ise gelsinler burada bulunan anne ile babalar destek versinler, çocuklarımızı bu HDP ve PKK’dan istesinler. Biz anne ile babalar olarak yılmayacağız. Sonuna kadar burada mücadelemizi devam edeceğiz. Ya çocuklarımız yada bizde bu HDP’nin kapısının önünde öleceğiz” diye konuştu.

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