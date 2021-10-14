17 ay sonra seferler başladı Doğu Ekspresi ile harika manzaralar altında yolculuk

Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden Bedir Kocaman, Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğunu yapacağını söyledi. Bedir Kocaman, “Kars’a gezmek için geldim, Ankara’ya gideceğim. Ankara’dan da İzmir’e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Bende bir binip görmek istedim” dedi.