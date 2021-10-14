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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı'na 'ihanet' suçlaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı'na 'ihanet' suçlaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na çok sert yüklendi. Halkı fakirleştirip zulmettiklerini iddia ettiği Erdoğan ve Kavcıoğlu'na 'ihanet' suçlaması yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ağır eleştiri geldi. Erdoğan ve Kavcıoğlu'nun el ele vererek halkı fakirleştirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu'nu "ihanet"le suçladı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Kavcıoğlu buluşması sonrası deprem...

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Bunun üzerine dolar 9.17 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyelerini gördü. 

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