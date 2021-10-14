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İstanbul'da PKK operasyonu! Suriye'de saldırı planlayan terörist yakalandı

İstanbul'da PKK operasyonu! Suriye'de saldırı planlayan terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.

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 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırının faili ile ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı.

Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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