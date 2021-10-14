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Hıncal Uluç Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, 'Bravo Pınar!' dedi

Hıncal Uluç Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, 'Bravo Pınar!' dedi

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Altın Portakal ödül töreninde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, "Bravo Pınar!" dedi.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Yalçın'a sahneye çıktığı sırada, ödülü vermek için kendisini bekleyen Tamer Karadağlı'nın mimikleri sosyal medyada gündem oldu. 

Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, “'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti. 

Günlerdir tartışılan konuya Hıncal Uluç da köşesinde katıldı.  Hıncal Uluç, "Pınar Altuğ'u Türkiye Güzeli seçen jüride üyeydim ve oyumu Pınar'a vermiştim. Dün, sosyal medyanın ve sosyal medyaya yaranmak için gazete, sayfa yapan ve yazı yazanlara karşı nasıl yürekli bir çıkış yapmış o Pınar!.. Oyumu bir kez daha helal ettim" ifadesini kullandı.

Altuğ'un "Tamer Karadağlı, kadınlara saygılı, zarif bir adamdır. Oscar'da bile 45 saniye konuşursunuz. Biz böyle törenlerde sunuculuk yaparken, ödül konuşması yapanları 'Kısa tutun lütfen' diye uyarırız. O törenler içinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir" sözlerini hatırlatan Uluç, "Yüzde 100 ayni fikirdeyim. Tamer ödül vermeye gelmiş. Hanımefendi daha ödülünü almadan mikrofona koşmuş, uzattıkça uzatıyor. Tamer ödülü uzatmış... 'Bunu alın, havaya kaldırıp gösterin ve öyle konuşun' demiş, kusurlu olmuş. Linççiler hemen yayılmış. İşte bu ortamda konuşuyor Pınar ve şöyle bitiriyor... 'Asıl Nihal'in o sırada 'Kesmemi mi istiyorsunuz' sözleri yakışık almadı.'"

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Foto Galeri Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül almaya çıkan sahnede çok konuşmamalı Galeriye Gözat
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