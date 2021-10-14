Sel hasarlı hurda aracın fiyatını duyan inanamadı! Sosyal medya bu ilanı konuşuyor

BURSA'da bir kullanıcı, alışveriş sayfasındaki ilanında sel hasarlı olduğunu iddia ettiği hurdaya dönmüş Renault Clio aracı için 42 bin 500 lira istedi.

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Otomobil sektöründe sıfır ve ikinci el modellerdeki yüksek fiyatlar tartışma konusu. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hammadde tedariki, Türkiye'deki yüksek kur gibi birçok etmen fiyatlara etki ederken fahiş fiyatlar da tepkilere neden oluyor. Sık sık gündeme modifiye edilerek fiyatı şişirilen eski araçların geldiği bu dönemde, bütün fahiş fiyat haberlerini gölgede bırakacak bir ilan dikkat çekti.



Bursalı bir kullanıcı selde hasar gördüğünü iddia ettiği 2017 model 'aracını' alışveriş sitesinde ilana koydu. Kullanıcının ilan fotoğrafı ise görenleri şaşkına çevirdi. İlanı görenler, Renault'nun Clio modeli olduğu iddia edilen aracı otomobile bile benzetemedi. Sadece 2 tekerlek ve demir yığınından oluşan ilandaki araç için ise 42 bin 500 lira fiyat biçildi. Kullanıcıları şaşkına çeviren o ilan sosyal medyada konuşulan en popüler haberlerden biri oldu. Söz konusu ilan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.