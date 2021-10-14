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Taha Çakmak kimdir BDDK başkanıydı özgeçmişi Taha Çakmak kaç yaşında?

Taha Çakmak kimdir BDDK başkanıydı özgeçmişi Taha Çakmak kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. THY ve Ziraat Bankası'nda da belirli pozisyonlarda bulunan Taha Çakmak aslen Elazığ doğumlu. Son BDDK Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Taha Çakmak kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Merkez Bankası'nda 3 kişi görevden alındı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Taha Çakmak biyografisi

Merkez Bankası görevlendirmesinin öncesinde THY ve Ziraat Bankası'nda da belirli pozisyonlarda bulunan Taha Çakmak, son olarak BDDK Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. Peki, Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Taha Çakmak özgeçmiş ve biyografi detayları

Taha Çakmak Elazığ'da dünyaya geldi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl Türk Hava Yolları'nda (THY) çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Ziraat Bankası'nın sitesine göre hala Yönetim Kurulu üyesi olan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre "En Güçlü 50 İK Lideri" sıralamasında 8'nci sıradaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevinmerke üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

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