Apple'da çip krizi! İphone 13 beklenenden 10 milyon az üretilecek

Teknoloji devi Apple'ın, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13'ün üretimini 10 milyon adet kadar azaltacağı belirtiliyor.

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Şirketin bu yıl sonuna kadar 90 milyon adet yeni iPhone modeli üretmesi bekleniyordu. Ancak Bloomberg'in haberine göre, Apple, Broadcom Inc ve Texas Instruments'ın çip tedariği konusunda sıkıntı yaşaması üzerine üreticilerine, bu sayının düşeceğini bildirdi.

Apple hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,2 düşerken, Texas Instruments ve Broadcom yaklaşık yüzde 1 geriledi. Apple, Broadcom ve Texas Instruments konuyla ilgili Reuters'a yorum yapmaktan kaçındı.

Texas Instruments, Apple'a ekran parçalarını Broadcom da kablosuz parçaları sağlıyor.

Temmuz ayında gelir artışının yavaşlayacağını tahmin eden Apple, Mac ve iPad'in üretimini de olumsuz etkileyen çip kıtlığının iPhone'a da yansıyacağını duyurmuştu. Texas Instruments da aynı ay açıkladığı gelir görünümüyle yılın geri kalanı için çip arzı endişelerine işaret etmişti.