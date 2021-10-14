BIST 1.420
DOLAR 9,13
EURO 10,63
ALTIN 528,29
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'da çip krizi! İphone 13 beklenenden 10 milyon az üretilecek

Apple'da çip krizi! İphone 13 beklenenden 10 milyon az üretilecek

Teknoloji devi Apple'ın, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13'ün üretimini 10 milyon adet kadar azaltacağı belirtiliyor.

Abone ol

Şirketin bu yıl sonuna kadar 90 milyon adet yeni iPhone modeli üretmesi bekleniyordu. Ancak Bloomberg'in haberine göre, Apple, Broadcom Inc ve Texas Instruments'ın çip tedariği konusunda sıkıntı yaşaması üzerine üreticilerine, bu sayının düşeceğini bildirdi.

Apple hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,2 düşerken, Texas Instruments ve Broadcom yaklaşık yüzde 1 geriledi. Apple, Broadcom ve Texas Instruments konuyla ilgili Reuters'a yorum yapmaktan kaçındı.

Texas Instruments, Apple'a ekran parçalarını Broadcom da kablosuz parçaları sağlıyor.

Temmuz ayında gelir artışının yavaşlayacağını tahmin eden Apple, Mac ve iPad'in üretimini de olumsuz etkileyen çip kıtlığının iPhone'a da yansıyacağını duyurmuştu. Texas Instruments da aynı ay açıkladığı gelir görünümüyle yılın geri kalanı için çip arzı endişelerine işaret etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kriz kapıda! 6 ayda yüzde 50 zamlandı: Lüks tüketim oldu
Kriz kapıda! 6 ayda yüzde 50 zamlandı: Lüks tüketim oldu
Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın
Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın
Koronavirüs geçirenlerde görüldü! Uzman Dr. Dönmezdil uyardı hemen tedavi olmalarını öneriyorum
Koronavirüs geçirenlerde görüldü! Uzman Dr. Dönmezdil uyardı hemen tedavi olmalarını öneriyorum
Üniversitede skandal! Seks işçiliği tavsiyeleri ortalığı karıştırdı
Üniversitede skandal! Seks işçiliği tavsiyeleri ortalığı karıştırdı
Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi 1 Eylül itibarıyla başladı
Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi 1 Eylül itibarıyla başladı
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım
Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım
Melike Öcalan evli mi kaç yaşında? Melike Öcalan son hali nasıl?
Melike Öcalan evli mi kaç yaşında? Melike Öcalan son hali nasıl?
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı
Fransa'da bir cami daha kapatılıyor! Gerekçe şehitlik ve cihat anlatmak
Fransa'da bir cami daha kapatılıyor! Gerekçe şehitlik ve cihat anlatmak